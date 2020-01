Orion Pictures ha diffuso oggi - via Imp Awards - cinque characters poster da Gretel & Hansel, adattamento in salsa horror del celebre racconto dei fratelli Grimm.

Oltre ai due piccolissimi protagonisti, i poster rappresentano anche un misterioso bambino, il cacciatore, ed ovviamente la temibile strega. Il film approderà nelle sale Usa a partire dal 31 gennaio.

Trovate i poster in fondo al nostro articolo.

Gretel & Hansel

La regia del film è stata affidata a Osgood Perkins, la quale si baserà sulla sceneggiatura firmata da Rob Hayes. Tra i produttori spazio per Brian Kavanaugh-Jones (Sinister) e Fred Berger (La La Land).

CAST: Sophia Lillis, Sammy Leakey, Alice Krige, Jessica De Gouw e Charles Babalola.

TRAMA: Molto tempo fa, in una lontana campagna fiabesca, una giovane ragazza (Sophia Lillis) conduce il suo fratellino (Sammy Leakey) in un bosco oscuro alla ricerca disperata di cibo e lavoro, solo per imbattersi in un qualcosa di terrificante.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 31 gennaio 2020.

