Un poster ed una featurette da Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

Paramount Pictures ha svelato via social il titolo ufficiale del film che porterà al cinema il celebre gioco Dungeons & Dragons. Il titolo ufficiale sarà Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, mentre per il nostro paese sarà Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, proprio come è possibile apprezzare nel logo-titolo ufficiale diffuso attraverso i canali