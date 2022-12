Abbiamo visto I Guerrieri del Futuro (Warriors of Future) il blockbuster di fantascienza made in Hong Kong disponibile su Netflix dal 2 dicembre scorso. Questa la recensione.

I Guerrieri del Futuro, uscito in molte sale asiatiche nello scorso mese di agosto, è stato prodotto dalla One Cool Pictures e diretto dal veterano degli effetti speciali Ng Yuen-Fai. Nel cast troviamo Louis Koo (Paradox), Sean Lau (Call Of Heroes), Nick Cheung (The White Storm) e Carina Lau (Detective Dee: The Four Heavenly Kings).

Il film è ambientato in un futuro distopico in cui un manipolo di coraggiosi soldati, pur a costo della loro vita, cercano in tutti i modi di salvare la città dall’azione distruttiva di una enorme pianta aliena, questa la trama:

“Anno 2055, un meteorite si schianta su una futura Hong Kong devastata, come tutto il pianeta, dall’inquinamento e dal riscaldamento globale. Il meteorite porta con se un organismo vegetale alieno capace di purificare l’atmosfera ma che, a contatto con l’acqua, cresce rapidamente distruggendo ogni cosa sul suo cammino. Armato della mappa genetica della pianta, un ristretto gruppo di eroi cercherà di salvare la città ad ogni costo.”

IL COMMENTO

I Guerrieri del Futuro è stato annunciato per la prima volta con il titolo provvisorio di Virtus nel maggio del 2015. L’inizio della produzione è poi slittato di diversi anni, così come la premiere cinematografica, causa l’avvento dell’era pandemica. Questi fattori hanno generato uno sviluppo lento, ma anche alquanto difficoltoso.

Il budget stanziato per la realizzazione di I Guerrieri del Futuro ammonta complessivamente a 56 milioni di dollari, mentre l’incasso totale in tutto il Mondo ha raggiunto e superato i 111 milioni di dollari. Nonostante i tanti soldi spesi, le risorse e le professionalità messe in campo, il film non brilla certo di originalità. Le “tute da combattimento” dei guerrieri ricordano molto quella di Robocop, con l’aggiunta di qualche elemento alla Iron Man.

Nello sviluppo della trama, abbastanza banale e non certo complessa, abbiamo anche l’inserimento di “insettoni famelici” – simili nel loro Modus Operandi ad Alien lo xenomorfo – e una bambina che, come Newt, viene salvata dal diventare cibo per alieni. Inoltre l’aspetto dei Robot Soldato ricorda molto quello dei più famosi T800 spogliati del loro involucro biologico.

Lo scimmiottare da parte della produzione dei blockbuster occidentali è inoltre accentuato da diverse citazioni. Abbiamo anche qui Skynet, rappresentato da un sistema altamente avanzato per purificare l’atmosfera. La pianta aliena viene chiamata (chissa perché?) Pandora. Inoltre un ex soldato cieco in un occhio, soprannominato ciclope, gira per la città cercando di vendere “antiche” pellicole di fantascienza: nello specifico “L’invasione degli Ultra Corpi”, il cult del 1956 diretto da diretto da Don Siegel.

ASPETTO TECNICO

Il CGI in I Guerrieri del Futuro è abbondantemente utilizzato, Notevole la ricostruzione dell’Hong Kong Futura. Discrete, nel complesso, le tante scene action dal tasso adrenalinico molto alto, molte delle quali eludono agevolmente tutte leggi della fisica a noi conosciute. In alcuni momenti, però, non sembra di assistere ad un film, ma alla demo di uno sparatutto. Ottima, invecem la colonna sonora curata dal musicista di Hong Kong Chan Kwong-ala.

IN CONCLUSIONE

I Guerrieri del Futuro è un mix un po’ caotico di sci fi, action e Horror, dove uno gruppetto di uomini estremamente coraggiosi si muove nel completo rispetto di quanto ci ha insegnato Spock con la frase: “Se dovessi invocare la logica, la logica impone chiaramente che le esigenze di molti contano più di quelle di pochi (Star Trek: L’Ira di Khan)”. Il tutto ad un ritmo frenetico che non da il tempo di annoiarsi, permettendo lo scorrere dei circa 140 minuti in maniera agevole e nel totale divertimento.

Consigliato a chi ha voglia di passare un po’ di tempo senza stress e all’insegna dell’azione e del divertimento.