Box Office Italia: Vicini di Casa batte tutti nel primo weekend di dicembre

L’Italia torna in testa al Box Office Italia dopo molti weekend. La commedia Vicini di Casa vince il botteghino davanti a Il Gatto con gli Stivali 2.

Nel primo weekend del mese di dicembre, che ha fatto anche da antipasto per il lungo ponte dell’Immacolata, Claudio Bisio e la commedia Vicini di Casa hanno raccolto una importante vittoria in testa al botteghino nazionale. Dati alla mano, la commedia made in Italy ha incassato 606 mila euro, lanciando di fatto lo sprint che porterà al suddetto prossimo lungo ponte.

Il Gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio ha vissuto un weekend di anteprime – uscirà ufficialmente il 7 dicembre – portando a casa in due giorni 490 mila euro, ma anche la miglior media per sala della top ten. Sarà senza dubbio protagonista assoluto nel prossimo lungo ponte. La terza posizione, invece, è andata a One Piece Film: Red, il cui incasso nel weekend è stato 352 mila euro, per un totale (con le anteprime di novembre) di 756 mila.

La top five del Box Office Italia è stata infine completata da Strange World – Un Mondo Misterioso e Black Panther: Wakanda Forever, rispettivamente con weekend da 333 mila euro (totale 1.04 milioni) e 329 mila euro (totale 7.98 milioni).

Fonte: Cinetel