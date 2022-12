Box Office Usa: Black Panther 2 resta in testa nel suo quarto weekend in sala

Il primo Box Office Usa del weekend nel mese di dicembre è stato vinto da Black Panther 2, dietro si registra la buona prima di Una Notte Violenta e Silenziosa.

Per il quarto weekend consecutivo Black Panther: Wakanda Forever ha tenuto il primo posto del botteghino a stelle e strisce, ed è la prima volta – da Spider-Man: No Way Home a gennaio – che un film riesce a farlo per così tanto tempo.

Secondo i dati provenienti da BoxOfficePro, infatti, il cinecomic Marvel Studios ha incassato nel weekend 17.59 milioni di dollari (-60%), firmando così l’ennesimo primato. Complessivamente il film di Ryan Coogler ha incassato 393.72 milioni, ed ha superato – nello stesso lasso di tempo – gli score di altri competitor noti, quali The Batman, Thor: Love and Thunder e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. A livello globale il film ha raggiunto quota 733 milioni.

L’esordio di Una Notte Violenta e Silenziosa è da considerare, viste le previsioni degli analisti, molto positivo. Dati alla mano, il film con David Harbour ha raccolto 13.3 milioni di dollari direttamente al secondo posto del Box Office Usa. L’incasso sale poi a quota 20 milioni se si considerano i dati internazionali.

In terza posizione si è classificato il film d’animazione Strange World – Un Mondo Misterioso con 4.92 milioni di dollari, ed un totale di 25.51 milioni. Nel weekend, inoltre, Top Gun: Maverick è tornato in ben 1864 sale IMAX con un incasso da 700 mila dollari circa.