Lionsgate ha condiviso in rete il poster ufficiale di John Wick: Capitolo 4, ennesimo capitolo della fortunata saga action con protagonista Keanu Reeves.

Il poster in questione – diffuso in occasione del panel Lionsgate al Comic Con Experience di San Paolo – mette al centro dell’attenzione il protagonista interpretato dall’inossidabile Keanu Reeves. Il lancio del poster di John Wick 4 segue di poche settimane quello del folle trailer che trovate seguendo questo nostro ultimo aggiornamento.

JOHN WICK: CAPITOLO 4

Il film è stato scritto e diretto da Chad Stahelski. Le riprese si sono tenute tra Francia, Germania e Giappone. In produzione anche uno spin-off dal titolo Ballerina, ed una serie tv che si intitolerà The Continental. Nelle sale Usa dal 24 marzo 2023. In Italia dal 23 marzo.

CAST

Keanu Reeves, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Sharmier Anderson, Lance Reddick, Ian McShane, Clancy Brown.

TRAMA

John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

IL POSTER