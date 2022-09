In attesa del nuovo trailer in arrivo per questa settimana, il cinecomic Black Adam si è mostrato stasera con un nuovo poster.

Annunciato solo ieri dallo stesso Dwayne Johnson via social (qui), il nuovo trailer è stato anticipato da un poster che mostra in toto la Justice Society of America presente nel film diretto da Jaume Collet-Serra. In particolare il poster mostra, oltre che il Black Adam di Johnson, anche Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) e Doctor Fate (Pierce Brosnan). Sullo sfondo altri personaggi da considerare minori per la trama.

Inoltre è possibile ammirare in fondo anche i characters poster dei quattro co-protagonisti sopra-citati. Ecco il nuovo poster, nella versione italiana:

Il suo potere è nato dalla rabbia. #BlackAdam dal 20 ottobre al cinema. pic.twitter.com/R4njhM4HnF — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) September 7, 2022

BLACK ADAM

Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si è occupato della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia hanno prodotto tramite la Seven Bucks Productions. NEL CAST Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Bodhi Sabongui, James Cusati-Moyer. Il film arriverà nelle sale Usa dal 21 ottobre 2022. In Italia dal 20 ottobre.