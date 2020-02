I poster di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War illustrati da Paolo Rivera

A distanza di quasi un anno dall’esordio sfavillante di Avengers: Endgame, il celebre artista Paolo Rivera ha diffuso due poster illustrati assolutamente fantastici.

L’artista ha svelato i due poster (uno per Avengers: Infinity War e l’altro per Avengers: Endgame), ammenttendo di aver finalmente avuto il via libera dai Marvel Studios.

A quanto pare posso finalmente condividere questi poster di Avengers. Vi chiedo scusa in anticipo visto che questa edizione ultra limitata è rivolta solo al cast e alla troupe. Un enoooorme grazie a Trinh Tran per avermi affidato l’incarico e per avermi dato, soprattutto, il tempo necessario per lavorarci.

Ricordiamo che Avengers: Endgame è divenuto il film che ha il maggior incasso di sempre nel Box Office Worldwide, con 2.797 miliardi di dollari, davanti ad Avatar, con 2.789 miliardi.

