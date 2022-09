Nuovi poster da Andor, la serie Star Wars in arrivo su Disney+

Dopo lo splendido trailer apprezzato durante il D23 Expo dello scorso weekend, la serie Andor è tornata protagonista in rete grazie alla sua stellare campagna promozionale.

Attraverso i canali social ufficiali, infatti, sono stati rilasciati tre characters poster dedicati ai protagonisti della serie Andor. Si tratta dei personaggi interpretati nella serie Star Wars da Diego Luna, Stellan Skarsgard e Genevieve O’Reilly. Li trovate nel tweet in fondo alla pagina.

Ricordiamo che i primi tre episodi della serie saranno disponibili sulla piattaforma digitale Disney+ a partre dal 21 settembre, successivamente con cadenza settimanale ogni mercoledì.

STAR WARS: ANDOR

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Forest Whitaker e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Su DISNEY+ a partire dal 21 settembre 2022.