E’ partita la campagna promozionale legata all’uscita cinematografica di Babylon, il nuovo atteso film diretto da Damien Chazelle.

Oltre allo spettacolare trailer, la Paramount Pictures ha condiviso i characters poster dedicati ai tantissimi protagonisti di un film che promette fuoco e fiamme nelle sale, ma anche – e soprattutto – in chiave premi. Nel cast diretto dal regista premio Oscar per La La Land spazio per attori del calibro di Brad Pitt, Margot Robbie, Samara Weaving, Tobey Maguire e Katherine Waterston.

Non è stata ancora rivelata una sinossi ufficiale, ma dalle prime informazioni sembra che la storia sarà incentrata su una giovane attrice (Robbie) che arriva a Hollywood degli anni venti in cerca di fama e divertimento, con tutto quel che ne consegue.

I characters poster in questione mostrano i protagonisti interpretati da Brad Pitt, Margot Robbie, Jean Smart, Li Jun Li, Diego Calva e Jovan Adepo.