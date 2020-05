Un pizzico di Marvel Studios nel prossimo Dungeons & Dragons

Arrivano nuovi aggiornamenti dal futuro adattamento cinematografico del noto franchise videoludico Dungeons & Dragons.

Da tempo in via di sviluppo, il Dungeons & Dragons della Paramount Pictures vedrà un ex-dirigente dei Marvel Studios tra i suoi produttori. Jeremy Latcham, infatti, ha firmato con lo studios per dare il proprio supporto, dal punto di vista produttivo, per la realizzazione del film.

Nel precedente aggiornamento, lo ricordiamo, Paramount e Hasbro era in trattativa con Jonathan Goldstein e John Francis Daley per il ruolo di sceneggiatori del film.

PRODUZIONE : Il nuovo adattamento di Dungeons and Dragons sarà prodotto da Allspark Pictures (casa di produzione della Hasbro), sarà firmato da Michael Gillio. Tra i produttori spiccano i nomi di Brian Goldner e Stephen Davis della Hasbro, Courtney Solomon della Sweetpea Ent. e Allan Zeman e Roy Lee, ma anche Jeremy Latcham.

CAST : Non definito.

TRAMA DEL GIOCO : Nell'ambientazione di Greyhawk, per il gioco di ruolo di Dungeons & Dragons, Vecna fu un re degli umani e un potente mago che divenne lich" (in breve per i non "iniziati": un mago non morto che ha ottenuto l'immortalità tramite l'impiego della magia nera mantenendo però la sua volontà che possono essere eliminati solo distruggendo il filakterio dove conserva la sua anima, persa nel processo di trasformazione in lich). Fu tradito e distrutto dal suo fidato luogotenente Kas e in seguito assurse allo status di divinità. La Mano sinistra e l'Occhio di Vecna furono i soli resti del lich e, per usarli, colui che entra in loro possesso deve metterli al posto del proprio occhio o della propria mano, un procedimento non proprio piacevolissimo. AL CINEMA: Nelle sale Usa il 22 maggio 2022