Avatar 2: Ecco alcune foto dai set marini

Quest'oggi si torna a parlare dello sviluppo di Avatar 2 e 3, i due futuri sequel del kolossal di James Cameron.

Come da promessa, il produttore Jon Landau è tornato ad aggiornare i fan sullo stato della produzione dei due sequel di Avatar e, per l'occasione, quest'oggi ha mostrato due foto con il regista James Cameron alle prese con i set marini, ricreati per l'occasione negli studios. Ecco le sue parole:

"Ecco un paio di scatti dietro le quinte di Jim che dirige gli attori prima che si immergano sott’acqua per catturare le interpretazioni per una scena dei sequel di Avatar. Cos’è la roba bianca sulla superficie dell’acqua? Sono piccole palline bianche che servono per evitare che la luce esterna contamini il sistema di performance capture sott’acqua…dando comunque la possibilità agli attori di tornare in superficie nel caso dovessero averne bisogno."

Le foto, invece, le trovate in fondo al nostro articolo.

AVATAR 2

PRODUZIONE : Avatar 2 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita.

: Avatar 2 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh.

: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. TRAMA : Non Definita.

: Non Definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.

AVATAR 3

PRODUZIONE : Avatar 3 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita.

: Avatar 3 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh.

: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. TRAMA : Non Definita.

: Non Definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 22 dicembre 2023.

LE FOTO