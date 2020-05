Pirati dei Caraibi 6: Karen Gillan potrebbe essere la protagonista

L'attrice Karen Gillan potrebbe prendere il posto di Johnny Depp nel nuovo capitolo della saga Pirati dei Caraibi? Questo il nuovo rumour sulla saga Disney.

Qualche giorno fa l'attore Lee Arenberg, interprete del pirata Pintel nei primi tre capitoli, ha fatto intendere anche se in modo molto vago l'arrivo di un nuovo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi.

“Da quello che ne so, ne stanno sicuramente discutendo”, ha dichiarato ai microfoni di Kendall Talks TV. “Mi piacerebbe tornare ma… hanno già fatto due film senza di me, quindi… Adoro quel ruolo, ma purtroppo non dipende da me!”.

A questo si aggiunge un rumor dell'ultima ora, il cui focus si incentra su una nuova protagonista donna per il futuro della saga. L'identità dell'attrice secondo l’insider Daniel Richtman sembra essere quella relativa a Karen Gillan.

L’attrice ha già collaborato con la Disney interpretando il personaggio Nebula nell'MCU, ed è nota anche per aver dato il volto al personaggio di Ruby Roundhouse nei due sequel di Jumanji, ma anche per il ruolo di Amy Pond la serie Doctor Who.

Il personaggio che la Karen Gillan andrebbe a interpretare è ancora ignoto, ma viene descritto come “un’avventuriera abile, intelligente e impulsiva sulle tracce di un tesoro perduto”. Si vocifera possa essere Redd, la piratessa dalla chioma rossa già presente nell'attrazione originale di Pirati dei Caraibi a Disneyland. Al momento non c’è nulla di certo, e si attendono conferme o smentite da parte della Disney.

Il sesto capitolo di Pirati dei Caraibi, ancora senza regista, sarà scritto da Craig Mazin e da Ted Elliott, quest'ultimo sceneggiatore dei primi quattro episodi della saga cinematografica. Alla produzione ci sarà ancora Jerry Bruckheimer.