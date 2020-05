World Beyond: Lo spin-off di The Walking Dead su AMC dal prossimo autunno

L'emittente AMC ha confermato il rilascio di The Walking Dead: World Beyond a partire dal prossimo autunno.

Resa difficoltosa a causa dell'emergenza da Coronavirus, la post-produzione del secondo spin-off di The Walking Dead, a quanto pare, potrà proseguire sulla giusta via. L'annuncio del lancio in autunno è stato confermato quest'oggi attraverso una dichiarazioni di Ed Carroll, figura di spicco del noto network.

Nelle sue parole tanta fiducia del lavoro svolto in post-produzione, ed un entusiasmo accresciuto riguardo il risultato finale. Non è stata resa nota una data ufficiale.

THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND

: Le riprese sono iniziate l'estate scorsa. La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts. Lo show durerà solo due stagioni, ognuna della durata di 10 episodi. CAST : Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Nico Tortorella, Joe Holt, Natalie Gold, Al Calderon, Scott Adsit e Ted Sutherland.

: Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno cattivi. Alla fine, tutti saranno cambiati per sempre. Cresciuti e cementati nelle loro identità, buoni e cattivi. IN TV: In autunno 2020 su AMC.