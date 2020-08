Pinocchio: Tom Hanks in trattative per essere Geppetto nel live action di Robert Zemeckis

Tom Hanks è in trattative per interpretare Geppetto nel live-action di Pinocchio, per la regia di Robert Zemeckis.

Secondo Deadline, sarebbe stato lo stesso Tom Hanks a contattare Robert Zemeckis per fargli sapere del suo interesse per il film e dopo aver letto la sceneggiatura. L'attore due volte premio Oscar (per Philadelphia e Forrest Gump) e Zemeckis hanno già collaborato precedentemente in tre film (Forrest Gump, Cast Away, The Polar Express).

Il regista si occuperà di scrivere anche la sceneggiatura insieme a Chris Weitz. Andrew Miano e lo stesso Weitz produrranno il film attraverso la loro Depth of Field, mentre Jack Rapke e Jackie Levine saranno produttori esecutivi.

La Disney continua a proporre gli adattamenti live-action; Aladdin e Il Re Leone hanno riscosso grande successo al box office e il prossimo 4 settembre uscirà Mulan, un progetto da 250 milioni di dollari, che uscirà in alcuni paesi sulla piattaforma in streaming di Disney Plus (ne parliamo qui). Recentemente, abbiamo visto Tom Hanks nella pellicola Greyhound, presentata in anteprima su Apple TV +.