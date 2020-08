Mulan arriverà in digitale su Disney+, ecco i dettagli

Il live-action Mulan non arriverà al cinema, a confermarlo un annuncio ufficiale dato da Disney durante una riunione con gli investitori.

Bob Chapek, amministratore delegato di Disney, ha annunciato che il film sarà disponibile in digitale dal 4 settembre, ad un prezzo di noleggio da prezzo di 29,99 dollari negli Usa, ma anche in altri mercati internazionali come Canada e Nuova Zelanda.

L'amministratore ha inoltre aggiunto che Mulan conterà anche su una distribuzione teatrale nei paesi in cui Disney+ non è ancora arrivato, ed in quei mercati dove i cinema hanno già riaperto (anche in Italia?).

Atteso inizialmente nelle sale americane per il mese di marzo, Mulan ha subito il primo rinvio a causa dell'emergenza Covid-19, successivamente il colosso Disney ha continuato a rinviare l'uscita fino alla decisione di renderlo disponibile direttamente in digitale su Disney+.

