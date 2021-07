Piccoli aggiornamenti dallo sviluppo di Wonder Woman 3

Lo sviluppo del cinecomic Wonder Woman 3 continua ad essere una delle priorità della Warner Bros, a confermarlo è stato il produttore del film Charles Roven.

Impegnato nel tour promozionale di The Suicide Squad: Missione Suicida, prossimo capitolo del DC Extended Universe, il produttore Charles Roven ha rilasciato un brevissimo aggiornamento riguardante lo sviluppo di Wonder Woman 3, sequel annunciato del “poco fortunato” Wonder Woman 1984, che vedrà nuovamente Patty Jenkins in cabina di regia e Gal Gadot nel ruolo della celebre supereroina. Ecco le sue parole riprese da ComicBook:

“Stiamo cominciando a mettere insieme qualcosa. Ci stiamo muovendo in una direzione ed è qualcosa che vogliamo davvero realizzare.“

Come noto oramai da qualche settimana, Wonder Woman 3 non sarà il prossimo film diretto da Patty Jenkins, la regista infatti si dedicherà da subito allo sviluppo di Star Wars: Red Squadron, uno dei futuri capitoli del nuovo corso Star Wars. La collaborazione con la Warner Bros per il franchise Wonder Woman dovrebbe chiudersi proprio col terzo capitolo attualmente in fase di pre-produzione.

Wonder Woman 1984 ha esordito negli Usa nel dicembre scorso con distribuzione ibrida, tra Cinema e HBO Max, mentre in Italia è approdato solo sugli store digitali. La critica non è stata molto felice della qualità espressa dal film di Patty Jenkins, così come gli incassi si sono rivelate magri, ma in questo caso l’attenuante dell’emergenza pandemica è da tenere in forte considerazione.

Questa è la nostra recensione di Wonder Woman 1984.