Paul Bettany tornerà come Visione per una nuova serie tv

I Marvel Studios stanno sviluppando una nuova serie tv incentrata su Visione, il famoso supereroe interpretato da Paul Bettany.

Il the Hollywood Reporter ha affermato che lo studios ha messo sotto contratto Terry Matalas come showrunner dello show, coinvolgendo ovviamente anche Paul Bettany nel ruolo di protagonista. Matalas è noto per aver creato la serie tv 12 Monkeys, ed è stato showrunner per la terza stagione di Star Trek: Picard attualmente in via di sviluppo attivo.

Paul Bettany è entrato nell’MCU come voce di Jarvis nei primi film di Iron Man, successivamente ha prestato il volto a Visione in Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War ed Avengers: Infinity War, in quest’ultimo film è stato ucciso da Thanos. Nella serie WandaVision è stato poi riportato in vita da Wanda Maximoff per gestire il suo lutto con conseguenze a dir poco disastrose.

La serie su Visione sarà il secondo spin-off di WandaVision, il primo sarà di fatto Agatha All Along il cui lancio su Disney+ è previsto per il 18 settembre 2024. Le altre serie Marvel in arrivo su Disney+ sono Daredevil: Born Again ed Ironheart.

