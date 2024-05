Liam Hemsworth darà volto a Geralt de Rivia nella quarta stagione di The Witcher, e Netflix ha voluto offrire ai fan un primo gustoso assaggio.

Nella giornata odierna, infatti, il colosso dello streaming ha diffuso in rete la prima clip esclusiva della quarta stagione di The Witcher, la prima in assoluto con Liam Hemsworth al posto di Henry Cavill dopo l’addio al ruolo di quest’ultimo.

Sul look del nuovo Geralt de Rivia è intervenuto in questi giorni showrunner Lauren S. Hissrich (via EW) definendo emozionante la trasformazione dell’attore ottenuta nel corso dell’ultimo anno: “Il suo look è stato in sviluppo per oltre un anno, quindi è emozionante poter finalmente condividere un’anteprima ufficiale di Liam Hemsworth come Geralt di Rivia“.

Attualmente The Witcher S4 è in fase di produzione, e soprattutto senza una data di uscita. La serie, come noto, si concluderà con la quinta stagione proprio come affermato all’interno di questo nostro ultimo aggiornamento.

La quarta stagione di The Witcher vedrà Liam Hemsworth (fratello del più noto Chris) avrà il ruolo iconico di Geralt de Rivia, con Freya Allan (Principessa Ciri), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis), Sharlto Copley (Leo Bonhart), James Purefoy (Skellen), Danny Woodburn (Zoltan).

Netflix descrive la quarta stagione di The Witcher così:

Dopo gli eventi scioccanti che alterano il continente nel finale della stagione scorsa, i nuovi episodi seguiranno Geralt, Yennefer e Ciri che devono attraversare il continente devastato dalla guerra e i suoi numerosi demoni separati gli uni dagli altri. Se riescono ad abbracciare e guidare il gruppo di disadattati in cui si trovano, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e di ritrovarsi.

Correlati