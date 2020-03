Tra passato e presente nel final trailer di Black Widow

I Marvel Studios hanno diffuso oggi il final trailer di Black Widow, prossimo capitolo della saga nota come Marvel Cinematic Universe.

Il nuovo trailer contiene numerose sequenze inedite, e parte con Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) in viaggio verso il suo passato, ovvero nella sua amata/odiata Russia. Qui si ricongiungerà con la sua "vecchia famiglia", un gruppo di spie/antieroi in pieno stile Avengers. Ad attenderla anche il misterioso villain noto come Taskmaster.

Non è ancora noto se i Marvel Studios confermeranno - o meno - le release mondiali del film a causa dell'Emergenza Coronavirus, a tal proposito vi consigliamo di rimanere connessi sulle nostre pagine per ulteriori aggiornamenti.

Black Widow

Le riprese di Black Widow si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War.

Black Widow è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson.

CAST: Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

AL CINEMA: Nelle sale Usa da 1 maggio 2020, in Italia dal 29 aprile.

