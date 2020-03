L'attore Max von Sydow è morto all'età di 90 anni, il suo volto sarà per sempre legato a Padre Merrin in L'Esorcista... ma non solo.

La notizia è stata confermata in queste ore attraverso una dichiarazione della moglie Catherine molto toccante: "Con infinita tristezza annunciamo la scomparsa di Max von Sydow, l'8 marzo 2020."

Hollywood ha perso un altro immenso interprete del cinema mondiale. Il nome di Max von Sydow, come già citato in precedenza, sarà associato a Padre Merrin di L'Esorcista per sempre, ma sono tantissimi i ruoli in cui il suo immenso talento rimarrà nella mente dei grandi amanti di cinema.

L'esordio nel grande cinema hollywoodiano dell'interprete svedese è arrivato nel lontano 1957, in quell'occasione recitò per Ingmar Bergman ne Il Settimo Sigillo. Nella sua immensa carriera ha interpretato Gesù in La più grande storia mai raccontata, Joubert l'assassino ne i Tre giorni del Condor, Ming in Flash Gordon, e il villain Blofeld nel film della saga di 007 Mai dire Mai. Von Sydow ha inoltre partecipato a Dune, Hannah e le sue sorelle di Woody Allen, e a Star Wars: Il risveglio della Forza.

L'Academy lo ha nominato due volte all'Oscar, la prima con Pelle alla conquista del mondo e la seconda con Molto forte, incredibilmente.