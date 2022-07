Ciak si gira! Sono ufficialmente partite le riprese dell’annunciato sequel di Godzilla vs Kong, ennesimo capitolo del franchise noto come MonsterVerse.

Ancora senza un titolo ufficiale, si parlava di Son of Kong, e con una data di lancio teatrale fissata per il 15 marzo 2024, Godzilla vs Kong 2 (lo chiameremo così per il momento) ha vissuto in questi giorni il suo primo ciak a Brisbane, nel Queensland (Australia). Nel particolare un servizio del notiziario 7News Brisbane ha mostrato quella che sembra una sequenza di girato con persone in fuga dalla spiaggia per “qualcosa” uscita dal mare (un Titano?).

Hollywood's love affair with the Gold Coast continues. Filming has begun in spectacular style for the latest instalment of the 'Godzilla vs. Kong' franchise, the action taking place in the heart of the glitter strip. https://t.co/VZ3A1cpmr5 @Amelia_Adam7 #7NEWS pic.twitter.com/fiwjuti8XT — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) July 29, 2022

Come oramai noto, il film sarà diretto nuovamente da Adam Wingard (regista di Godzilla vs Kong), e potrebbe andare a raccontare la nuova vita di King Kong all’interno della Terra Cava scoperta proprio nel finale del film. Sullo sfondo Godzilla e la sua eterna lotta contro i Titani. Tra i nuovi membri del cast spicca al momento il solo Dan Stevens.

Va ricordato, infine, che la Legendary ha preso accordi con Apple Studios per dare vita ad una serie in live-action destinata a Apple Tv+ dove si parlerà della Monarch e della sua ricerca dei leggendari mostri che abitavano la Terra in passato.