Partite le riprese della quarta stagione di Stranger Things, ecco un teaser trailer

Netflix ha rivelato oggi l’inizio delle riprese della quarta stagione di Stranger Things, e lo ha fatto attraverso il lancio in rete di un primissimo teaser trailer.

Il video, già divenuto in poco tempo virale sui social, mostra quella che possiamo considerare la prima buona novella dello show, ovvero il ritorno di David Harbour nei panni di Jim Hopper.

Alla fine della terza stagione i fan hanno lasciato Hopper rinchiuso in un carcere russo, ed ora – grazie alle immagini del teaser – lo ritrovano in un campo di lavoro, in attesa di fare ritono dalla Russia. Non a caso, il teaser è accompagnato da una tagline che recita “Dalla Russia con Amore“.

Stranger Things (Quarta Stagione)

Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer.

CAST: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery.

TRAMA: Non definita.

La nuova stagione arriverà su Netflix.

Dalla Russia con amore… pic.twitter.com/S6tSo8cm0e — Netflix Italia (@NetflixIT) February 14, 2020