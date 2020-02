Box Office Italia: Gli anni più belli davanti a tutti di giovedì

Il ritorno di Gabriele Muccino nelle sale italiane, con Gli anni più belli, non poteva non raccogliere il favore del pubblico e, nel giorno che anticipa il San Valentino, è arrivata la prima posizione nel Box Office Italia.

L’incasso maturato nella giornata di giovedì, 13 febbraio, Gli anni più belli è stato 251 mila euro, con la seconda miglior media per sala della top tennis (la prima è stata di Parasite).

Il film vincitore di 4 premi Oscar ha intascato altri 132 mila euro, ora Parasite viaggia con una quota totale di 2.87 milioni di euro. La terza piazza del podio è andata a Sonic – Il Film, il cui incasso all’esordio è stato 118 mila euro.

La top five è stata completata da Odio l’estate e Birds of Prey, per entrambi si registrano incassi molto vicini ai 50 mila euro.