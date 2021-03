Sono partite le riprese del Pinocchio di Robert Zemeckis

Posted on

La Disney sarebbe realmente interessata a portare Tom Hanks a bordo della nuova versione in live action di Pinocchio, classico dell’animazione tratto dal romanzo di Carlo Collodi. Secondo il The Hollywood Reporter pare che la Disney abbia intavolato una seria trattativa con Tom Hanks per affidargli l’iconico ruolo di Geppetto in Pinocchio. Ovviamente al momento