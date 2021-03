Anche Joseph Gordon-Levitt tra i membri del cast di Pinocchio

Posted on

Rilasciate le prime immagini di The Trial of the Chicago 7, il nuovo film diretto e scritto da Aaron Sorkin (The Social Network, Molly’s Game) che punta agli Oscar 2021. A rilasciare le prime immagini è Vanity Fair (le trovate in fondo alla pagina). Del cast fanno parte Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Eddie Redmayne, Yahya Abdul-Mateen