Sono partite le riprese del film HBO Max su Batgirl

Le riprese del Batgirl movie indirizzato su HBO Max sono ufficialmente partite, a confermarlo una foto dal set postata dal co-regista Adil El Arbi.

L’immagine in questione, diffusa attraverso il profilo account di uno dei registi del film “Adil El Arbi“, infatti, oltre a confermare l’inizio delle riprese, regala anche qualche piccola anticipazione sulla produzione. Dalla foto, infatti, si intuisce che Barbara Gordon prenderà spunto dai fumetti “Batman Beyond” e “Titans“, ma anche che John Mathieson sta lavorando al film come direttore della fotografia. Trovate il post-social in fondo alla pagina.

Nei fumetti sopra citati Barbara Gordon ha preso la strada del padre (Jim Gordon), divenendo pertanto una poliziotta. Non è dato sapere se la protagonista lavorerà nella GCPD del padre, o se sarà d’istanza in un altro distretto, ciononostante sarà interessante vedere come i registi tratteranno il rapporto tra l’eroina e suo padre, lo ricordiamo ancora interpretato da J.K. Simmons.

BATGIRL

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah su uno script firmato da Christina Hodson. Warner Bros produrrà la pellicola indirizzandola però solo su HBO Max. CAST: Leslie Grace, J.K. Simmons, Jacob Scipio, Brendan Fraser. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su HBO Max.

TRAMA FUMETTO: Barbara Gordon è l’alter ego più noto di Batgirl, introdotto inizialmente nei fumetti nel 1961 come Betty Kane. Nel 1967 i produttori della serie tv di Batman hanno reinventato il personaggio per attirare pubblico femminile: Yvonne Craig la interpretò sul piccolo schermo. Al cinema, è stata interpretata da Alicia Silverstone nel film di Joel Schumacher Batman & Robin.