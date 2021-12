In attesa di apprezzare la stagione conclusiva di La Casa di Carta, in arrivo su Netflix dal 3 dicembre, è stato ufficializzato uno spin-off dedicato al personaggio Berlino.

Interpretato dall’attore Pedro Alonso, l’amato Berlino (fratello maggiore di Il Professore di Alvaro Morte) tornerà presto sulla piattaforma digitale di Netflix. La serie spin-off andrà a scavare nel passato di uno dei personaggi più apprezzati della serie spagnola. Berlino si presenta al pubblico mondiale come un esperto rapinatore con un grande senso dell’onore e in grado di mantenere il sangue freddo anche nelle situazioni più complicate. Nella seconda stagione, sapendo della sua malattia terminale, decide di sacrificarsi per permettere ai suoi compagni di fuggire. Nelle stagioni successive di La Casa di Carta, inoltre, è apparso in vari episodi grazie all’introduzione di alcuni flashback.

La serie, a quanto pare, si intitolerà semplicemente Berlino e dovrebbe approdare su Netflix a partire dal prossimo anno. Non ci sono ulteriori aggiornamenti al momento.

LA CASA DI CARTA

PRODUZIONE: La Casa di Carta è stato sviluppato da Álex Pina. CAST: Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Perić, Paco Tous, Hovik Keuchkerian, Rodrigo de la Serna, Najwa Nimri, Luka Peros, Belen Cuesta, Fernando Cayo, e Enrique Arce. New entry della stagione 5 saranno Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. DISTRIBUZIONE: La seconda parte della stagione finale sarà su Netflix dal 3 dicembre 2021.

TRAMA: La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.