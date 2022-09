Partita la produzione della seconda stagione di Halo

Sono ufficialmente partite dall’Islanda le riprese della seconda stagione di Halo, la serie ispirata al famoso franchise videoludico andata in onda su Paramount+ lo scorso marzo.

A confermare l’inizio della produzione è stato in queste ore un tweet dall’account ufficiale della serie che mostra Master Chief (Pablo Schreiber) ed i suoi Spartan in una foto dal dietro le quinte. Dalla produzione, inoltre, è stato confermato che Joseph Morgan e Cristina Rodlo si sono uniti al cast che, a quanto pare, conferma dalla prima stagione anche Natascha McElhone, Fiona O’Shaughnessy, Tylan Bailey, Yerin Ha, Charlie Murphy e Danny Sapani.

Da oggi il servizio digitale Paramount+ è disponibile anche per l’Italia, ed ovviamente il suo catalogo comprenderà anche tutti e nove episodi della prima stagione.

The Spartans have landed in Iceland! #HaloTheSeries Season 2 starts production now. pic.twitter.com/XpdHevVbY3 — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) September 14, 2022

HALO

In via di sviluppo dal lontano 2014, la serie tv Halo è stata co-prodotta da Showtime, con Microsoft/343Industries e la Amblin Television di Steven Spielberg. In cabina di sceneggiatura, e nel ruolo di showrunner della prima stagione, Kyle Killen e Steven Kane.

NEL CAST: Pablo Schreiber è Master Chief. Natascha McElhone sarà la dottoressa Catherine, brillante creatrice dei supersoldati, e di Cortana, la più avanzata IA della storia (la voce sarà di Jen Taylor). Bokeem Woodbine sarà Soren-066, un soldato che entrerà in conflitto con il suo vecchio amico Master Chief. Shabana Azmi interpreterà l’ammiraglio Margaret Parangosky. Bentley Kalu sarà Spartan Vannack-134, un supersoldato potenziato che assiste Master Chief. Natasha Culza sarà Spartan Riz-028, descritta come “una macchina da guerra”. Kate Kennedy sarà infine Spartan Kai-125, un altro supersoldato. Yerin Ha, interpreterà un nuovo personaggio di nome Quan Ah.

TRAMA: La serie sarà incentrata sulla celebre saga videoludica Halo. Essa sarà incentrata su un epico conflitto, ambientato nel 26simo secolo, tra l’umanità e una razza aliena nota come Covenant.

La prima stagione è andata in onda dal 24 marzo 2022 su Paramount+. In Italia su Sky. La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione.