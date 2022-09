David Harbour a bordo del cast del film Gran Turismo

L’adattamento cinematografico del celebre franchise videoludico Gran Turismo potrà contare sul carisma di un attore del calibro di David Harbour.

Tra i protagonisti della serie di successo Stranger Things, nonchè tra i volti nuovi più amati del nuovo corso Marvel Cinematic Universe, l’attore David Harbour sarà tra i protagonisti di Gran Turismo, il film ispirato al franchise videoludico per console Playstation, a confermarlo il The Hollywood Reporter. L’attore nel film darà volto ad un pilota in pensione che prende sotto la sua ala il protagonista che sogna un futuro in automobilismo.

Il film, come noto da tempo, sarà diretto dallo specialista del genere sci-fi “Neill Blomkamp“, con una sceneggiatura firmata in coppia da Jason Hall ( American Sniper ) e Zach Baylin ( King Richard ). Tra i produttori, spazio per Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, ma anche per Doug Belgrad e Dana Brunetti. Il creatore del gioco Kazunori Yamauchi e Hall sono i produttori esecutivi. L’uscita del film è fissata per l’11 agosto 2023.

La sinossi preliminare recita quanto segue:

“Basato su una storia vera, il film è il racconto del coronamento di un sogno di un giocatore adolescente di Gran Turismo che grazie alle sue doti di gioco vince una serie di concorsi Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.”

Gran Turismo è un franchise videoludico creato nel 1997 da Polyphony e Kazunori Yamauchi, ad oggi ha venduto più di 85 milioni di copie, con il capitolo più recente (Gran Turismo 7) uscito a marzo per PlayStation 4 e 5. Al centro dell’esperienza IP la possibilità di diventare un pilota di successo partendo da piccole gare da principiante.