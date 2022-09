Lo sceneggiatore di Ant-Man 3 per Avengers: The Kang Dynasty

Uno dei due futuri film evento Marvel Studios “Avengers: The Kang Dynasty” ha trovato in Jeff Loveness il suo sceneggiatore.

Il nome di Loveness attualmente è conosciuto per il suo lavoro con Rick and Morty, ma anche – e soprattutto – per il futuro Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il primo film che andrà a dare ufficialmente spazio al villain Kang il Conquistatore che, nell’universo Marvel è stato già interpretato nella prima stagione di Loki da Jonathan Majors.

La regia di Avengers: The Kang Dynasty di recente è stata affidata a Destin Daniel Cretton, il cui lavoro con Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è stato enormemente apprezzato da Kevin Feige. Il film, al pari di Avengers: Secret Wars, andrà a chiudere la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe.

AVENGERS: THE KANG DYNASTY

Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton, e sarà il primo dei due film evento che chiuderanno la saga Marvel nota come The Multiverse Saga. La sceneggiatura è stata affidata a Jeff Loveness. L’uscita cinematografica è al momento fissata per il 2 maggio 2025. L’unico nome certo al momento è quello di Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore.

Fonte: SuperHeroHype