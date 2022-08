Il lancio di Paramount+ in Italia ha ora una data ufficiale

L’approdo di Paramount+ in Italia è stato fissato per il 15 settembre 2022, con oltre 8000 ore di intrattenimento, tra film, serie tv e tanto altro.

Di seguito vi giriamo l’intero comunicato stampa che ha accompagnato la notizia della data di lancio di Paramount+ in Italia:

PARAMOUNT+ ARRIVERÀ IL 15 SETTEMBRE IN ITALIA

UNA MONTAGNA DI INTRATTENIMENTO DI QUALITÀ PER TUTTA LA FAMIGLIA

Con oltre 8.000 ore di contenuti di qualità, il servizio ospiterà in esclusiva alcuni dei maggiori successi globali dell’ultimo anno, tra cui Top Gun: Maverick, HALO, The First Lady, Tulsa King, 1883, Paw Patrol. E oltre ai prodotti made in USA, in arrivo sulla piattaforma anche importanti produzioni originali italiane tra cui le serie Corpo Libero, Circeo, Miss Fallaci e i film come 14 Giorni

Paramount+ sarà disponibile a 7.99 euro al mese o 79.90 euro all’anno

Milano, 1 agosto 2022 – Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global(NASDAQ: PARA, PARAA), arriverà in Italia il 15 settembre. Già al lancio proporràoltre 8.000 ore di contenuti con un vasto numero di titoli in anteprima ed esclusiva assoluta, al prezzo competitivo di 7.99 euro al mese.

“Paramount+ sta rapidamente espandendo la sua presenza a livello globale, offrendo al pubblico una serie unica di contenuti, con le più grandi star e le più avvincenti storie globali e locali insieme su un’unica piattaforma. L’Italia non solo ha un’incredibile storia cinematografica, dai film di culto alle serie TV, ma è anche un mercato chiave per l’espansione globale di Paramount+”, ha dichiarato Marco Nobili, Executive Vice President e International General Manager di Paramount+. “Con il lancio in Italia a settembre, seguito da Germania, Austria, Svizzera e Francia, entro la fine dell’anno Paramount+ sarà presente in tutti i principali mercati europei.”

“Paramount+ porterà al pubblico italiano un’offerta unica e mai vista di intrattenimento di qualità. Fedeli ai valori di un brand iconico come Paramount, offriremo finalmente anche ai fan del nostro Paese in anteprima streaming il meglio del cinema e le nostre grandi serie originali per tutta la famiglia. Accanto alle produzioni globali di Paramount+, troveranno un posto di rilievo anche serie originali e cinema italiano. Abbiamo enorme rispetto per il potenziale dell’industria audiovisiva del nostro Paese e siamo onorati di poter collaborare con i talenti creativi e imprenditoriali che la rendono grande. Grazie a questa collaborazione, stiamo dando vita anche in Italia a progetti innovativi e ambiziosi a marchio Paramount+ Original” – ha commentato Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa.

A partire dal 15 settembre, su Paramount+, gli spettatori italiani avranno a disposizione una montagna di intrattenimento e potranno seguire le storie più avvincenti con le più grandi star del cinema e dello spettacolo. La piattaforma offrirà alcuni dei titoli più attesi dell’anno, tra cui inediti programmi di intrattenimento internazionali e produzioni originali italiane, oltre ad un catalogo illimitato di contenuti premium globali e locali.