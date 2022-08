L’emittente The CW ha comunicato di aver cancellato The Flash dopo nove stagioni, la decisione è arrivata a margine di una lunga attesa riguardo le sorti dello show.

Dopo Arrow e Supergirl, il franchise televisivo noto come ArrowVerse perde anche The Flash, l’annuncio della cancellazione è stato confermato questa sera attraverso un aggiornamento proveniente da The Wrap. La celebre fonte ha inoltre riportato le parole del produttore esecutivo Eric Wallace:

“Nove stagioni! Nove anni nel salvare Central City mentre si accompagnavano gli spettatori in un viaggio emotivo pieno di cuore, umorismo e spettacolo. E ora Barry Allen ha raggiunto i blocchi di partenza per la sua ultima corsa. Così tante persone fantastiche hanno messo a disposizione i loro talenti, tempo e amore per portare in vita questo meraviglioso show ogni settimana. Quindi, mentre ci prepariamo a onorare l’incredibile eredità dello show con il nostro eccitante capitolo finale, voglio ringraziare il nostro fenomenale cast, gli sceneggiatori, i produttori e la troupe che nel corso degli anni hanno aiutato a rendere The Flash un’esperienza così indimenticabile per gli spettatori di tutto il mondo.“

Prossimamente partiranno le riprese degli ultimi tredici episodi, dopodichè calerà il sipario su una delle serie più longeve dell’intero ArrowVerse, al pari dello stesso Arrow.

La serie tv è stata prodotta da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg, Todd Helbing, Aaron Helbing e Sarah Schechter. Lo showrunner delle ultime stagioni è stato Eric Wallace. Del cast originale fanno parte Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes e Tom Cavanagh.