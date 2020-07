Our Name is Adam è un lungometraggio diretto da Shawn Levy e con protagonista Ryan Reynolds. Dopo essere stato sviluppato per Paramount, sarà prodotto e distribuito per Netflix.

Al centro della storia c'è un uomo che viaggia nel tempo per aiutare se stesso quando aveva 13 anni. E che dovrà imbattersi in suo padre, che nel passato è praticamente un suo coetaneo.

La storia è stata scritta da Jonathan Tropper con precedenti bozze scritte da T.S. Nowlin, Mark Levin e Jennifer Flackett. Il progetto è in via di sviluppo per Skydance e le riprese inizieranno a Novembre nella città di Vancouver, in Canada. Il lungometraggio è stato annunciato per la prima volta nel 2012 e inizialmente doveva avere come protagonista Tom Cruise.

Ryan Reynolds ha già realizzato Free Guy con Shawn Levy, film che dovrebbe uscire nelle sale americane l’11 dicembre 2020. Al momento non sappiamo quando arriverà in Italia (qui i dettagli).