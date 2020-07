Shining Girls: Elisabeth Moss protagonista di una nuova serie tv

Nuovo progetto per l'inarrestabile Elisabeth Moss. Dopo la miniserie Candy, in cui sarà la protagonista e nei panni dell'assassina Candy Montgomery, si prepara per un altro progetto. Stavolta si tratta di Shining Girls, uno show per Apple TV+, e basato sull'omonimo romanzo di Lauren Beukes pubblicato nel 2013.

Shining Girls racconterà della vicenda di una reporter di Chicago assalita da un estraneo, che lei cercherà poi di dargli la caccia cercando di rintracciarlo in tutti i modi possibili.

Lo show sarà adattato da Silka Luisa che sarà anche produttrice del progetto insieme alla Moss, in collaborazione con la Appian Way di Leonardo DiCaprio. Anche la scrittrice Lauren Beukes e Alan Page Arriaga saranno produttori esecutivi del progetto.

Elisabeth Moss è protagonista della pluripremiata serie The Handmaid’s Tale, di cui uscirà prossimamente la quarta stagione su Hulu, e l'abbiamo vista recentemente nel film Shirley diretto da Josephine Decker e anche in L'Uomo Invisibile di Leigh Whannell. Tra i suoi progetti futuri non solo Candy, ma tornerà sul piccolo schermo con la serie Black Match che è stato definito come “un thriller psicosessuale neo-noir ambientato nella moderna Los Angeles”.