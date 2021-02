Oscar 2021: novità importanti riguardo la cerimonia di premiazione

L’Academy è tornata questa sera a dare aggiornamenti dalla cerimonia di premiazione degli attesissimi Oscar 2021.

24 ore dopo l’annuncio delle shortlist dei film candidabili relative a ben noive categorie (qui), è tempo di dare spazio a quelle che saranno le modalità di organizzazione della cerimonia di premiazione. Attraverso un brevissimo annuncio, infatti, l’Acadamy ha confermato che la cerimonia di premiazione conterà la partecipazione di pubblico, seppur dislocata in più locations, Dolby Theatre di Los Angeles incluso. Ecco l’annuncio in questione:

“Questo è stato un anno unico che ha richiesto moltissimo a tantissime persone, e così l’Academy intende presentare gli Oscar in maniera diversa dal solito, pur dando la priorità alla salute e alla sicurezza di chi parteciperà. Per creare uno spettacolo che preveda la partecipazione dal vivo come vuole il nostro pubblico globale, ci adatteremo alle richieste dovute alla pandemia, e così la cerimonia verrà trasmessa in diretta da località diverse, incluso l’iconico Dolby Theatre. Vi daremo altri dettagli presto.“

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito. Nel frattempo vi ricordiamo che la votazione delle nomination degli Oscar 2021 si terrà dal 5 al 9 marzo, mentre le candidature verranno annunciate il 15 marzo. La cerimonia di premiazione verrà trasmessa la sera del 25 aprile.