Oniros Film Awards: La lista dei vincitori del concorso Maggio 2020

In questa prima calda serata di giugno torniamo a parlare di Oniros Film Awards, e lo facciamo attraverso la diffusione dei premi del concorso Maggio 2020.

Il giovane concorso cinematografico continua a proporre e promuovere cinema indie di qualità, e questo nonostante la grave emergenza da Covid-19 che negli ultimi mesi ha praticamente messo in ginocchio l'intera industria.

Ovviamente il nostro compito è continuare a dare la giusta visibilità a coloro che tengono alta l'attenzione sulla settima arte, a prescindere dal valore del budget utilizzato.

ONIROS FILM AWARDS

Gli Oniros Film Awards rappresentano i premi – ricosciuti da IMBD – assegnati mensilmente (e annualmente) ai migliori prodotti indipendenti presenti sul mercato. Universal Movies è Media Partner Ufficiale.

La lunga lista di vincitori è come sempre inserita in una splendida serie di mosaici grafici, tutti divisi per categoria.

Potete apprezzare la nostra galleria fotografica qui di seguito.

I VINCITORI