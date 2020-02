Oniros Film Awards: La lista dei vincitori del concorso Gennaio 2020

A sole 24 ore dalla celebrazione degli Oscar 2020 diamo spazio ad un altro concorso cinematografico, questa volta dedicato al cinema in rete, stiamo ovviamente parlando di Oniros Film Awards.

Così come promesso, solo qualche giorno fa, siamo lieti di annunciarvi - in qualità di Media Partner - i vincitori del concorso ufficiale Gennaio 2020 di Oniros Film Awards.

Per dare uno sguardo a quelli che sono stati i finalisti del concorso, vi proponiamo qui il nostro ultimo articolo.

Oniros Film Awards - Vincitori (Gennaio 2020)

Gli Oniros Film Awards rappresentano i premi – ricosciuti da IMBD – assegnati mensilmente (e annualmente) ai migliori prodotti indipendenti presenti sul mercato. Universal Movies è Media Partner Ufficiale.

La lunga lista di vincitori è come sempre inserita in una splendida serie di mosaici grafici, tutti divisi per categoria. Potete apprezzare la nostra galleria fotografica qui di seguito.