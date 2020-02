Oscar 2020: Ecco dove vedere la cerimonia in chiaro

Così come accaduto per le ultime edizioni, la lunga notte degli Oscar 2020 sarà trasmessa anche in chiaro, la conferma è arrivata quest'oggi.

A meno di 48 ore dalla notte che celebrerà i migliori prodotti cinematografici, Sky Italia ha svelato i propri programmi legati alla trasmissione dell'evento, sia sui canali a pagamento che in chiaro.

Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) a partire dalle ore 22.45

(canale 303 di Sky) a partire dalle ore 22.45 Sky Uno a partire dalle 00.30

a partire dalle 00.30 TV8 (in chiaro) a partire dalle 23.50

La trasmissione sarà condotta da Francesco Castelnuovo con Gianni Canova e Barbara Tarricone (e con ospiti come Denise Negri, Joe Bastianich, Ildo Damiano ed Euridice Axen). Ricordiamo che gli Oscar 2020 saranno trasmessi in Italia nella notte tra il 9 e il 10 febbraio.

La cerimonia verrà poi riproposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45, mentre in prima serata alle 21.15 verrà proposto “il meglio della Notte degli Oscar 2020” su Sky Cinema Oscar e Sky Uno. La cerimonia sarà disponibile anche on demand su Sky e Now Tv.

A questo indirizzo è possibile dare una lettura alle nomination.