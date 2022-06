In attesa del lancio del nuovissimo trailer, l’horror Nope quest’oggi si è mostrato al pubblico con una serie di characters poster nuovi di zecca.

Il trailer, come da notizia ufficiale, è stato promesso da Universal Pictures proprio per questa settimana, ed il rilascio dei characters poster può in effetti essere considerato come una sorta di antipasto promozionale. Al momento non ci sono molti dettagli riguardanti l’horror di Jordan Peele, ma ciononostante sono in molti a credere che l’uscita di questo film sia da inserire tra gli eventi più attesi dell’anno. Ecco i poster:

NOPE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto, prodotto e diretto da Jordan Peele. Tra i produttori anche il socio di Peele “Ian Cooper” per Monkeypaw Productions. Alcune delle sequenze sono state girate con cineprese IMAX. CAST: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Michael Wincott, Brandon Perea e Steven Yeun. USCITA: Al cinema dal 22 luglio 2022. In Italia dal 21 luglio.

TRAMA: “Cos’è un cattivo miracolo?” Il vincitore del premio Oscar® Jordan Peele ha sconvolto e ridefinito l’horror moderno con Scappa – Get Out e poi con Noi. Ora sta per introdurci in un nuovo incubo, un’esperienza horror epica: Nope. Il film riunisce Peele con il premio Oscar® Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante. Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito da Universal Pictures in tutto il mondo.