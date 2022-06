Netflix ha scelto l’evento Geeked Week per presentare al pubblico il teaser trailer di The Imperfects, la “mostruosa” serie in arrivo prossimamente in catalogo.

Sfuggiti ad un gruppo di scienziati malvagi, i tre protagonisti di The Imperfects sono ragazzi che hanno ottenuto “mostruosi” poteri ed ora sono alla ricerca di una soluzione. La serie è stata creata da Dennis Heaton (The Order), Shelley Eriksen, Chad Oakes e Michael Frislev di Nomad Pictures. Heaton sarà showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Eriksen, invece, sarà sceneggiatrice e produttrice.

Nel cast spazio per Italia Ricci, nei panni della dottoressa Sydney Burke, una brillante scienziata che cerca di risolvere gli errori compiuti nel suo passato, professionali ed etici, ma anche per i tre protagonisti interpretati da Rhianna Jagpal, Iñaki Godoy, e Morgan Taylor Campbell. Completano il cast Rhys Nicholson, Celina Martin e Kyra Zagorsky.

Attualmente The Imperfects non ha una data di lancio su Netflix. Con il teaser trailer, sono stati diffusi anche i tre characters poster.