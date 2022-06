Hulu e 20th Century Studios quest’oggi hanno presentato il primo trailer di Prey, il film che farà da prequel della celebre saga Predator.

Diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), il film andrà a raccontare il primo viaggio sul pianeta Terra, circa tre secoli fa, della temibile razza aliena amante della caccia. Il trailer in questione mostra una ragazza (Amber Midthunder) intenta a dimostrare le sue abilità da cacciatrice per essere accettata dalla sua tribù comanche. Ed è proprio in quest’occasione che il primo Predator scopre il nostro pianeta. Con il trailer, qui di seguito, sono state diffuse anche alcune immagini esclusive, ed il poster ufficiale.

PREY

L’ultima volta che la saga Predator è approdata al cinema è stato con The Predator nel 2018, film diretto da Shane Black poco apprezzato da pubblico e critica, e capace di portare nelle casse della oramai andata 20th Century Fox solo 160 milioni di dollari su un budget di 90 milioni.

Il nuovo capitolo di questo franchise è stato scritto da Patrick Aison e diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) il quale è un membro della Comanche Nation. La produzione è curata da Jhane Myers, una nativa americana Comanche, molto attenta alla cultura del suo popolo e alle sue antiche tradizioni. Del cast ancora non si hanno molte informazioni, sappiamo solo che a vestire i panni della giovane guerriera Nara è Amber Midthunder.

Prey non approderà nei cinema, ma in Italia sarà ospitato su Disney+, negli USA sarà la piattaforma streaming di Hulu a diffonderlo a partire dal prossimo 5 agosto.