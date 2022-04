A seguire il rilascio del nuovo inquietante trailer di Black Phone avvenuto ieri, Universal Pictures International Italy ha diffuso quest’oggi la versione italiana.

Con il rilascio del nuovo trailer italiano, la divisione nazionale della Universal Pictures ha anche rivelato la release cinematografica nelle nostre sale sarà prevista per il 23 giugno, ovvero in day by day con gli Stati Uniti d’America.

BLACK PHONE

PRODUZIONE: Il ritorno di Derrickson al genere horror verrà co-firmato col suo storico collaboratore Robert Cargill, e sarà tratto da un racconto firmato da Joe Hill (il figlio di Stephen King). Le società che produrranno The Black Phone sono Universal Pictures e Blumhouse Productions. CAST: Jeremy Davis, Ethan Hawke, Madeleine McGraw, Mason Thames, James Ransone. DISTRIBUZIONE: Dal 24 giugno 2022 nelle sale Usa.

TRAMA: Il telefono è morto. E sta squillando. Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.