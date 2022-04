Universal Pictures ha condiviso in rete il nuovo inquietante trailer di Black Phone, horror che segna il ritorno al cinema di Scott Derrickson.

Il lancio del nuovo trailer è stato accompagnato dalla prima sinossi ufficiale che recita quanto segue:

Il telefono è morto. E sta squillando. Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.

Black Phone è atteso nelle sale Usa a partire dal 24 giugno 2022.

BLACK PHONE

PRODUZIONE: Il ritorno di Derrickson al genere horror verrà co-firmato col suo storico collaboratore Robert Cargill, e sarà tratto da un racconto firmato da Joe Hill (il figlio di Stephen King). Le società che produrranno The Black Phone sono Universal Pictures e Blumhouse Productions. CAST: Jeremy Davis, Ethan Hawke, Madeleine McGraw, Mason Thames, James Ransone. DISTRIBUZIONE: Dal 24 giugno 2022 nelle sale Usa.

TRAMA RACCONTO JOE HILL: L’adolescente Finney, per un istintivo gesto di altruismo, finisce nella trappola tesa da Al, un pericoloso serial killer pedofilo che lo segrega nella sua prigione-cantina, dove prima di lui altri ragazzi hanno già agonizzato, in attesa della loro inesorabile fine per mano dello spietato assassino. Il destino di Finney sembra segnato, in quella spoglia e oscura cantina, dove, obnubilato dalla fame e dalla paura, poco alla volta il ragazzo si convince di non essere solo, e comincia a nutrire anche qualche flebile speranza di sopravvivenza.