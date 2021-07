Il nuovo fantasmagorico trailer italiano di Ghostbusters: Legacy

Come da promessa, Sony Pictures ha diffuso in rete il nuovo atteso trailer italiano di Ghostbusters: Legacy, il film diretto da Jason Reitman in uscita l’11 novembre.

Così come mostrato nel nuovo fantasmagorico trailer, una nuova generazione di Acchiappafantasmi si appresta a raccogliere il testimone, con nuove sfide, nuovi fantasmi e tanta voglia di divertirsi. Il trailer termina con quella che possiamo considerare la vera sorpresa del film di Jason Reitman. Vedere per credere! Ricordiamo che negli Usa il film uscirà con il titolo Ghostbusters: Afterlife.

GHOSTBUSTERS: LEGACY

PRODUZIONE: Il film è stato prodotto dalla Ghost Corps. Jason Reitman ha diretto ed è stato co-sceneggiatore insieme a Gil Kenan. CAST: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Paul Rudd, Celeste O’Connor, Logan Kim. USCITA: Dall’11 novembre 2021 nelle sale Usa. Anche in Italia a partire dall’11 novembre.

TRAMA: Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.