Chernobyl 1986 è il nuovo film russo disponibile sulla piattaforma Netflix, diretto ed interpretato da Danila Kozlovskij. Questa è la nostra recensione.

Alexey Karpushin è un vigile del fuoco della centrale nucleare di Chernobyl che rincontra dopo dieci anni una sua vecchia fiamma “Olga Savostina”. Alexey scopre che Olga ha avuto un figlio che porta il suo nome, così decide di andare in pensione e scegliere così una vita più tranquilla. Ma proprio dopo la festa del suo pensionamento, un incidente che si rivelerà catastrofico colpisce la centrale nucleare, e Alexey, dapprima restio a prendere parte alle operazioni, torna indietro e va in contro al suo destino da liquidatore.

Chernobyl 1986 è un film di puro stampo patriottico dove la tragica vicenda della centrale fà da sfondo alla storia di un eroe. Considerata da alcuni la risposta russa alla mini-serie americana Chernobyl, questo film cerca di dare visibilità alle persone che si sono sacrificate per la patria. A tenere banco, però, è una certa superficialità degli autori nel dare la giusta importanza al contesto in cui il film versa: la cornice storica di fatto è spesso trascurata e a farne le spese è la resa filmica. Inoltre, la protagonista femminile è tale solo nella prima parte, dopo di che la sua figura è totalmente eclissata dagli uomini, di lei solo sprazzi poco significativi.

Nella prima parte la sceneggiatura stenta a decollare, tanto che in certe occasioni il pericolo dettato dalla minaccia nucleare non risulta palpabile. I personaggi sembrano scollati dalla realtà, e questo scollamento resta palese per tutta la durata del film. A nostro avviso si tratta di un enorme limite per un film come Chernobyl 1986 che avrebbe dovuto esprimersi attraverso l’utilizzo di immagini forti, e personaggi ancorati maggiormente alla realtà. Tali problematiche sembrano attenuarsi via via col passare dei minuti, ma ciononostante mai in maniera netta. Dal punto di vista tecnico risulta prezioso l’utilizzo della macchina da presa a mano il quale permette allo spettatore di empatizzare maggiormente con i personaggi e le dinamiche narrative.

Presi in considerazione gli evidenti limiti sceneggiativi, unitamente ad una regia non proprio eccelsa, il cast di Chernobyl 1986 si difende abbastanza bene, e mette in gran spolvero attori – seppur sconosciuti – capaci di calarsi in maniera discreta nei loro rispettivi ruoli.

Chernobyl 1986 è la risposta russa alla più celebre mini-serie hollywoodiana? A nostro avviso il risultato ottenuto da Danila Kozlovskij è lontano anni luce… e non in senso positivo.

Chernobyl 1986 Director: Danila Kozlovskij

2