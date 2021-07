Genesis: esplorazione planetaria e viaggio nel tempo in un emozionante short movie

Con l’emozionante short Genesis torna Indie Movie Star, la nostra rubrica dedicata all’eterogeneo e vasto universo “Indie” dove, tra l’altro, proponiamo ai nostri lettori cortometraggi anche a carattere fantascientifico che noi di Universal Movies riteniamo interessanti e, comunque, degni di nota.

Questa emozionante breve animazione segue le vicende del suo protagonista, un simpatico “Cane Robot” programmato per l’esplorazione planetaria, questa la trama.

In un futuro imprecisato una navicella raggiunge la superficie di un pianeta sconosciuto. Per iniziare la propria missione esplorativa, dal lander esce un piccolo robot dalle sembianze di un docile cagnolino. Durante il suo percorso il robottino scopre un artefatto che lo trasporta indietro nel tempo, in un passato in cui il pianeta era ancora lussureggiante e ricco di vita. In questo luogo di un tempo imprecisato il nostro amico stringe amicizia con una lucertolina. Nella dimensione temporale originaria il lander è costretto a ripartire orfano della sua unità esplorativa che, purtroppo, vediamo ridotta ad un rottame accasciata sul suolo arido del pianeta.

Genesis e stato prodotto da Costantin Kormann, il quale ha curato anche la direzione artistica del progetto. Nick Panting ha realizzato gli ambienti, mentre l’animazione è a cura di Sina Hartmann e Marco Hörnchen. David Lautermann ha realizzato il design dei veicoli e Robin Odasso è il responsabile del montaggio.

Ora vi lasciamo alla visione di Genesis.