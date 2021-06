Una scoperta sensazionale nel nuovo trailer italiano di Free Guy – Eroe per Gioco

La divisione nazionale della 20th Century Studios ha diffuso la versione italiana del secondo pazzo trailer di Free Guy – Eroe per Gioco, sci-fi movie con protagonista Ryan Reynolds.

Con lancio della versione italiana del trailer (ieri quella originale), lo studios ha anche svelato la data di uscita nel nostro paese che, a quanto pare, avverrà quasi in contemporanea con la release Usa, ossia l’11 agosto. Trovate il pazzo trailer di Free Guy – Eroe per Gioco in fondo alla pagina.

FREE GUY – EROE PER CASO

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Shawn Levy, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Lieberman. CAST: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi e Channing Tatum. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 13 agosto 2021. In Italia dall’11 agosto.

TRAMA: Il nuovo film diretto da Shawn Levy (Una Notte al Museo, Stranger Things) racconta la storia di un cassiere di banca che si rende conto di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world chiamato “Free City”. Guy decide così di trasformarsi nell’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il mondo a modo suo…prima che sia troppo tardi.

Il mondo aveva bisogno di un bravo ragazzo, ha avuto un ragazzo eccezionale. Guarda il nuovo trailer di #FreeGuy – Eroe per gioco, dall'11 agosto solo al cinema. pic.twitter.com/egCgUt2gKx — 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) June 12, 2021