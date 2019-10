In tarda serata Netflix ha diffuso in rete il nuovo trailer di Daybreak, la serie tv post-apocalittica attesa per il prossimo Halloween.

La serie tv seguirà le folle gesta di un gruppo di studenti sopravvissuti ad un'apocalisse nucleare. Divisi in tribù, i ragazzi vivono la nuova quotidianeità in maniera del tutto inaspettata. A metà tra Mad Max, L'alba dei morti viventi, ed una serie teen comedy, lo show si preannuncia divertente, appassionante, e perchè no, anche abbastanza originale.

Col trailer - anche in italiano - gustatevi anche il poster.

Daybreak (Prima Stagione)

Creata per Netflix da Aron Eli Coleite e Brad Peyton, la serie Daybreak è liberamente tratta dall'omonima graphic novel firmata da Brian Ralph.

Nel cast Colin Ford, Alyvia Alyn Lind, Austin Crute, Matthew Broderick, Sophie Simnet, Gregory Kasian e Krysta Rodriguez.

Sinossi. Allora, com'è la vita durante l'apocalisse? Non è mai come te la aspetteresti. Trova la tua tribù, afferra la spada e preparati ad affrontare i Ghoulie. Daybreak arriva su Netflix il 24 ottobre.

La release della prima stagione è attesa su Netflix dal 24 ottobre 2019.