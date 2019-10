I fan Marvel da tempo attendono l'ingresso di Nova nel Marvel Cinematic Universe, e forse questa attesa è destinata ad essere presto premiata.

Attraverso un voce proveniente da We Got This Covered pare che i Marvel Studios abbiano finalmente messo in fase di sviluppo attivo un film incentrato sulle gesta di Nova. Secondo WGTC il celebre Richard Rider - aka Nova -, prima di un film da solista, potrebbe probabilmente trovare spazio prima nel terzo capitolo della saga Guardiani della Galassia, attualmente in fase di sviluppo attivo. La fonte ha aggiunto, inoltre, che lo studios vedrebbe Dylan O'Brien tra i papabili attori da contattare per il ruolo.

Nonostante un film su Nova non sia stato annunciato fino ad oggi dai Marvel Studios, questa voce - seppur non confermata - potrebbe essere molto vicina alla realtà. Kevin Feige ha infatti confermato che Nova ad un certo punto farà il suo ingresso nell'MCU, inoltre Xandar è stato quasi completamente rasa al suolo in Avengers: Infinity War. Questo secondo appunto sarebbe fondamentale per l'ingresso del personaggio nella saga, perchè, come noto dai fumetti, Nova non è altro che uno studente di New York (Richard Rider), il quale riceve il potere della Nova Force dall'ultimo sopravvissuto della Nova Corps (Rhomann Dey), personaggio già apprezzato nei due Guardiani della Galassia col volto di John C. Reilly. Tutto tornerebbe, quindi.

Allora siete pronti a vedere Nova nel Marvel Cinematic Universe?